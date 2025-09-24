Молодые казаки отправят в зону СВО сделанный своими руками крест

Молодые казаки собственноручно изготовили крест, который будет освящен в ходе стартовавшего в Волгограде VI Всероссийского слета казачьей молодежи, и после направлен в зону проведения специальной военной операции. Об этом на площадке мероприятия рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, сообщает Telegram-канал «Российское казачество».

Отмечается, что одновременно в Волгограде стартовал Всероссийский конкурс-слет «Готов к труду и обороне». После торжественной части казаки возложили цветы к Вечному огню в зале воинской Славы, почтив память защитников Сталинграда.

Сообщается, что также заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Алексей Ермаков зачитал на мероприятии приветственное слово главы российского государства Владимира Путина. В нем президент РФ особо отметил символичность проведения форума в Волгограде в год 80-летия Великой Победы.

«Особую роль в боях под Сталинградом и разгроме нацисткой Германии сыграли казаки, воевавшие в составе воинских соединений ополчения, партизанских отрядов. Уверен, итоги нынешней встречи станут весомым вкладом в укрепление памяти о подвиге нашего народа», — подчеркнул президент России.