На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодые казаки отправят в зону СВО сделанный своими руками крест

В Волгограде стартовал слет казачьей молодежи
true
true
true
close
Telegram-канал Всероссийское Казачье Общество

Молодые казаки собственноручно изготовили крест, который будет освящен в ходе стартовавшего в Волгограде VI Всероссийского слета казачьей молодежи, и после направлен в зону проведения специальной военной операции. Об этом на площадке мероприятия рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, сообщает Telegram-канал «Российское казачество».

Отмечается, что одновременно в Волгограде стартовал Всероссийский конкурс-слет «Готов к труду и обороне». После торжественной части казаки возложили цветы к Вечному огню в зале воинской Славы, почтив память защитников Сталинграда.

Сообщается, что также заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Алексей Ермаков зачитал на мероприятии приветственное слово главы российского государства Владимира Путина. В нем президент РФ особо отметил символичность проведения форума в Волгограде в год 80-летия Великой Победы.

«Особую роль в боях под Сталинградом и разгроме нацисткой Германии сыграли казаки, воевавшие в составе воинских соединений ополчения, партизанских отрядов. Уверен, итоги нынешней встречи станут весомым вкладом в укрепление памяти о подвиге нашего народа», — подчеркнул президент России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами