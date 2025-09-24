Окружной мэр в российском регионе спас кота, застрявшего на дереве

В Иркутской области мэр Чунского округа Николай Хрычов спас кота, застрявшего на дереве. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Чунском округе. Мэр получил сообщение в социальных сетях от местной жительницы — она сообщила, что кот забрался на дерево и не может слезть. Хрычов организовал оперативный выезд на место с привлечением технических средств.

В результате проведенной операции животное было благополучно снято с дерева и доставлено на землю. По словам мэра, кот после спасения не спешил уходить. Хрычов призвал хозяев забрать питомца.

До этого кот застрял на березе в Подмосковье и сидел там три дня, мяукая на всю округу. Местные жители пытались своими силами снять животное с десятиметровой березы, предлагая ему различные вкусности, однако ничего не вышло.

Ранее в Биробиджане кот обхитрил хозяек и запер их на балконе.