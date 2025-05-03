В Биробиджане кот обхитрил хозяек и запер их на балконе

В Биробиджане кот запер двух женщин на балконе

В ЕАО помощь спасателей потребовалась двум женщинам, которые оказались запертыми на балконе из-за кота. Об этом сообщает МЧС региона.

Почти час на запертом балконе провели две местные жительницы. Женщины оказались в ловушке из-за кота, который захлопнул балконную дверь. Крики о помощи услышали соседи, спасатели.

Прибывшие на вызов сумели вскрыть квартиру и помочь пленницам. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге кот около часа просидел на фасаде дома на 21-м этаже. Перепуганное животное заметили местные жители. Неравнодушные граждане собрались под окнами здания и растянули одеяло, готовые поймать кота, если он сорвется со стены. Вернувшийся с работы хозяин поднялся в квартиру и спас животное.

Ранее в Москве курьер застрял на дереве во время доставки заказа.