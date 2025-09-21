На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка натравила пса на людей и других собак на площадке для выгула

В Москве хозяйка овчарки натравила собаку на других владельцев собак
true
true
true

В Москве собачница натравила пса на людей и других собак на площадке для выгула, пишет «Осторожно, Москва».

ЧП произошло вечером 20 сентября на площадке для животных на улице Милашенкова в Бутырском районе. По словам пострадавшей, женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла туда с овчаркой и сразу стала проявлять агрессию к другим собачникам.

После короткого разговора она сняла со своего питомца поводок и натравила его на окружающих со словами «Иди, мась, жри их всех». В результате пес напал на одну из девушек.

«Особых причин для такого поведения не было, она просто бесцеремонно зашла на площадку, и спустила свою собаку, далее начала говорить если не хотите проблем, то уходите с площадки», — уточнила жертва нападения.

Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью к медикам и уже написала заявление в полицию.

Ранее агрессивная собака сбежала с участка томича и вцепилась в трехлетнего мальчика.

