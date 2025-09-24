Любовный треугольник чуть не обернулся поножовщиной в саратовской пекарне

В Саратове любовный треугольник чуть не обернулся поножовщиной в пекарне

В Саратове 18-летний юноша чуть не устроил поножовщину из-за того, что экс-избранница предпочла его 32-летнего коллегу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в пекарне на 6-м Соколовогорском проезде, где работают оба участника конфликта. По словам потерпевшего, у него возникла ссора с коллегой — молодой человек угрожал ему предметом, похожим на нож.

После случившегося участковый доставил подозреваемого в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что он является не только коллегой потерпевшего, но и бывшим молодым человеком его новой знакомой. Не смирившись с разрывом, юноша решил выяснить отношения с соперником.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

