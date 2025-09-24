Один из популярных пляжей в Турции залило сточными водами

Australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

Популярный у россиян пляж Клеопатра в Алании залило сточными водами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, на пляже был зафиксирован тайный сброс сточных вод, уровень загрязнения там превышен почти в 1000 раз.

«Фекальная труба тянется от пляжа Клеопатра до Дамлаташ. <...> Поток загрязненной воды течет из семи-восьми разных мест в трубе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после купания на пляже у детей выступила сыпь.

В местном управлении по водным и сточным водным ресурсам информацию о загрязнении пляжа фекалиями не подтвердили.

В начале августа старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева говорила, что песчаные и галечные пляжи существенно различаются по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций.

Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения, включая остатки пищи, экскременты животных и биологические жидкости. Галечные пляжи менее подвержены микробному загрязнению, так как поверхность камней гладкая, а морская вода свободно циркулирует между камнями, способствуя естественному самоочищению.

