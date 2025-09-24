В Ленобласти более тысячи семей рискуют лишиться домов

Владельцам частных домов в Ленинградской области суды стали выносить решения о сносе их построек, поскольку они расположены в охранной зоне, в которой запрещено капитальное строительство. Без домов рискует оказаться около 1200 семей, сообщает 47news.

Все они живут в поселениях Ломоносовского района, по которым проходит водопроводная система фонтанов Петергофа.

«Проект охранной зоны подразумевает, что в некоторых местах ее можно сократить, где-то на 50 метров, где-то на 25. […] Но, замечу, есть участки, где дома построены совсем вплотную к охранной зоне, и там перспектив отстоять свои дома может и не быть», – заявил вице-губернатор Ленобласти по культуре Владимир Цой.

Суд пересмотрел документы и решил, что люди, возводившие строения вдоль водопроводной системы фонтанов Петергофа, знали, что вокруг находятся памятники культурного наследия, пишет издание. Также сообщается, что суд не принял аргументы собственников жилья о том, что при покупке недвижимости в ЕГРН не было указано ограничений.

