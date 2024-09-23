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Россиянам рассказали, что важно проверить перед покупкой недвижимости

Юрист Иванов: перед покупкой квартиры важно проверить, не под арестом ли она

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как покупать недвижимость, важно проверить, не находится ли она под арестом. Об этом в интервью РИАМО сообщил юрист центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки в Москве Андрей Иванов.

«Несмотря на то, что продать такую недвижимость почти невозможно, попасть на уловку мошенников все еще реально. Однако сделка, совершенная между частными лицами, в этом случае будет признана недействительной», — предупредил Иванов.

Он рассказал, что проверить статус приобретаемой недвижимости можно через Федеральную службу судебных приставов. Кроме того, по его словам, стоит выяснить из домовой книги и единого жилищного документа реальное количество прописанных в квартире людей, поскольку злоумышленники могут скрывать и эту информацию.

До этого эксперт по объективной оценке и продаже недвижимости Дмитрий Купина посоветовал перед покупкой квартиры получить информацию об управляющей компании (УК). Это необходимо для того, чтобы знать, как быстро сотрудники идут на контакт с жильцами, как оперативно решают возникшие проблемы, каких правил обслуживания дома придерживаются. У УК, по его словам, можно сразу выяснить, допустима ли перепланировка в доме, установка кондиционеров на фасаде, уточнить другие важные моменты.

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