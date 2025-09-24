На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор Astronomer и его подчиненная не были в отношениях во время концерта Coldplay

People: у сотрудников Astronomer не было романа во время концерта Coldplay
соцсети

Гендиректор американской IТ-компании Astronomer Энди Байрон и его HR-директор Кристин Кэбот не состояли в отношениях в момент, когда попали в «камеру поцелуев» на концерте рок-группы Coldplay. Об этом рассказал источник, близкий к Кристин Кэбот, сообщает The People.

По его словам, объятия между ними на концерте были «неуместны», однако романа между Байроном и Кэбот не было. Кроме того, в публикации подчеркивается, что Кэбот на тот момент «мирно разошлась» с мужем и они жили раздельно.

Об этом ранее сообщил и пресс-секретарь ее мужа — винодела Эндрю Кэбота, который рассказал, что они с Кристин «тайно и по-дружески расстались за несколько недель до концерта Coldplay».

16 июля во время выступления музыкального коллектива на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс Байрон попал на большой экран вместе c Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками. После чего он вынужденно подал в отставку, а Кэбот была уволена.

