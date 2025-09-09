На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Муж HR-директора, уличенной в измене на концерте Coldplay, прервал молчание

Винодел Кэбот заявил, что расстался с женой до ее измены на концерте Coldplay
true
true
true
close
соцсети

Предприниматель из Массачусетса Эндрю Кэбот прервал молчание о скандале со своей женой Кристин Кэбот, которую в июле заметили на концерте Coldplay в объятиях ее начальника Энди Байрона. Об этом пишет People.

По словам пресс-секретаря винодела Кэбота, он и Кристин «тайно и по-дружески расстались за несколько недель до концерта Coldplay» — еще до ее предполагаемой измены.

«Их решение о разводе было принято еще до того вечера. Теперь, когда заявление о разводе стало достоянием общественности, Эндрю надеется, что это положит конец спекуляциям и позволит его семье сохранить конфиденциальность, которую они всегда ценили», — сказал представитель.

61-летний Эндрю Кэбот — генеральный директор винокуренной компании. У него двое детей от предыдущего брака, с Кристин у бизнесмена общих детей нет.

Энди Байрон лишился должности главы технологической компании после того, как попал в объектив «камеры для поцелуев». На видео он обнимался с 52-летней Кристин Кэбот, которая на тот момент занимала пост HR-директора в его компании. Этот эпизод стал вирусным в сети, а солист группы Крис Мартин пошутил, что пара либо состоит в тайной связи, либо очень застенчива. В результате Кэбот также была уволена.

Позже появились сведения о значительных тратах Байрона на платформе для взрослых. Утверждается, что он перевел в общей сложности четверть миллиона долларов нескольким OnlyFans-моделям за эксклюзивные видео, приватные чаты и другой контент.

Ранее Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами