Муж HR-директора, уличенной в измене на концерте Coldplay, прервал молчание

Винодел Кэбот заявил, что расстался с женой до ее измены на концерте Coldplay

Предприниматель из Массачусетса Эндрю Кэбот прервал молчание о скандале со своей женой Кристин Кэбот, которую в июле заметили на концерте Coldplay в объятиях ее начальника Энди Байрона. Об этом пишет People.

По словам пресс-секретаря винодела Кэбота, он и Кристин «тайно и по-дружески расстались за несколько недель до концерта Coldplay» — еще до ее предполагаемой измены.

«Их решение о разводе было принято еще до того вечера. Теперь, когда заявление о разводе стало достоянием общественности, Эндрю надеется, что это положит конец спекуляциям и позволит его семье сохранить конфиденциальность, которую они всегда ценили», — сказал представитель.

61-летний Эндрю Кэбот — генеральный директор винокуренной компании. У него двое детей от предыдущего брака, с Кристин у бизнесмена общих детей нет.

Энди Байрон лишился должности главы технологической компании после того, как попал в объектив «камеры для поцелуев». На видео он обнимался с 52-летней Кристин Кэбот, которая на тот момент занимала пост HR-директора в его компании. Этот эпизод стал вирусным в сети, а солист группы Крис Мартин пошутил, что пара либо состоит в тайной связи, либо очень застенчива. В результате Кэбот также была уволена.

Позже появились сведения о значительных тратах Байрона на платформе для взрослых. Утверждается, что он перевел в общей сложности четверть миллиона долларов нескольким OnlyFans-моделям за эксклюзивные видео, приватные чаты и другой контент.

