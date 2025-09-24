На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отдала мошенникам 10 млн, пытаясь отменить сомнительную операцию

В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина отдала мошенникам 10 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Нижнем Новгороде жертвой аферистов стала 39-летняя сотрудница телекоммуникационной компании. Женщина передала мошенникам многомиллионные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Злоумышленники убедили женщину, что с ее деньгами совершаются сомнительные операции. Пытаясь исправить ситуацию, думая, что она сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов, нижегородка передала неизвестным, снятые в банкомате, 4 миллиона рублей. На следующий день женщина перевела на указанные аферистами счета через банкоматы еще 6 миллионов. В общей сложности женщина лишилась 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с курьерской доставкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами