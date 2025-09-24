Россиянка отдала мошенникам 10 млн, пытаясь отменить сомнительную операцию

В Нижнем Новгороде жертвой аферистов стала 39-летняя сотрудница телекоммуникационной компании. Женщина передала мошенникам многомиллионные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Злоумышленники убедили женщину, что с ее деньгами совершаются сомнительные операции. Пытаясь исправить ситуацию, думая, что она сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов, нижегородка передала неизвестным, снятые в банкомате, 4 миллиона рублей. На следующий день женщина перевела на указанные аферистами счета через банкоматы еще 6 миллионов. В общей сложности женщина лишилась 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с курьерской доставкой.