«Усиление прокурорского уклона»: адвокат Жорин — о назначении Краснова в Верховный суд

Адвокат Жорин считает, что оправдательных приговоров при Краснове не станет больше
Из личного архива Сергея Жорина

Совет Федерации единогласно назначил кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда. Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на изменения в судебной системе России, но у него «есть сомнения».

«Проблема российской юстиции — это не фамилия председателя, а сама система. Оправдательных приговоров у нас стабильно около 0,3–0,5 % за последние годы. Для сравнения: в странах Европы — 10–15%, в США — 15–20%. И такая статистика держится десятилетиями. Причина — тесная связка «следствие-прокуратура-суд»: прокурор направляет дело в суд — суд почти всегда соглашается с обвинением. Судьи боятся подрывать «статистику раскрываемости» и получать претензии сверху», — сказал он.

Жорин считает, что оправдательных приговоров при новом главе Верховного суда не станет больше.

«Хочется верить, но есть сомнения. Его карьера следователя и прокурора говорит о том, что он представитель стороны обвинения. Оправдательных приговоров вряд ли станет больше — на это нет ни политического запроса, ни институциональных гарантий независимости судей. Наиболее вероятны точечные «показательные» дела для демонстрации гуманизма и возвращения доверия граждан к суду, но это не изменит картину. Назначение Краснова — это скорее «усиление прокурорского уклона», чем шанс на рост оправдательных вердиктов. Судебной системе это не добавит независимости, скорее наоборот», — сказал он.

24 сентября Совет Федерации единогласно утвердил бывшего генпрокурора Игоря Краснова в должности главы Верховного суда. До этого 23 сентября он выступал в Совфеде и заявил, что судебная система в России нуждается в развитии.

Согласно статистике Верховного суда, которую приводит РИА Новости, в 2024 году было оправдано 990 человек. Количество осужденных — 512 845 человек.

Ранее в СПЧ оценили назначение нового главы Верховного суда.

