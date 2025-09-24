«Усиление прокурорского уклона»: адвокат Жорин — о назначении Краснова в Верховный суд

Адвокат Жорин считает, что оправдательных приговоров при Краснове не станет больше

Совет Федерации единогласно назначил кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда. Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду на изменения в судебной системе России, но у него «есть сомнения».

«Проблема российской юстиции — это не фамилия председателя, а сама система. Оправдательных приговоров у нас стабильно около 0,3–0,5 % за последние годы. Для сравнения: в странах Европы — 10–15%, в США — 15–20%. И такая статистика держится десятилетиями. Причина — тесная связка «следствие-прокуратура-суд»: прокурор направляет дело в суд — суд почти всегда соглашается с обвинением. Судьи боятся подрывать «статистику раскрываемости» и получать претензии сверху», — сказал он.

Жорин считает, что оправдательных приговоров при новом главе Верховного суда не станет больше.

«Хочется верить, но есть сомнения. Его карьера следователя и прокурора говорит о том, что он представитель стороны обвинения. Оправдательных приговоров вряд ли станет больше — на это нет ни политического запроса, ни институциональных гарантий независимости судей. Наиболее вероятны точечные «показательные» дела для демонстрации гуманизма и возвращения доверия граждан к суду, но это не изменит картину. Назначение Краснова — это скорее «усиление прокурорского уклона», чем шанс на рост оправдательных вердиктов. Судебной системе это не добавит независимости, скорее наоборот», — сказал он.

24 сентября Совет Федерации единогласно утвердил бывшего генпрокурора Игоря Краснова в должности главы Верховного суда. До этого 23 сентября он выступал в Совфеде и заявил, что судебная система в России нуждается в развитии.

Согласно статистике Верховного суда, которую приводит РИА Новости, в 2024 году было оправдано 990 человек. Количество осужденных — 512 845 человек.

Ранее в СПЧ оценили назначение нового главы Верховного суда.