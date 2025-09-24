У российской пенсионерки с тянущими болями в подреберье нашли в желчном огромные камни

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 66-летнюю пациентку с гигантскими камнями в желчном пузыре: женщине удалили орган вместе с его содержимым. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пожилая женщина обратилась с жалобами на дискомфорт и тянущие боли в правом подреберье. Специалисты отправили ее на УЗИ, которое показало, что желчный пузырь увеличен в двое, а внутри орган сформировались камни. Пациентку направили на операцию, в ходе которой сначала удалили часть желчи, а затем камни и сам орган.

«Желчь была густой и темной, напоминающей мазут — это признак того, что желчь плохо опорожнялась из желчного пузыря. Застой приводил к ее загустеванию и отсутствию участия в пищеварении. Мы удалили камни и сам желчный пузырь малоинвазивным методом через небольшие проколы. Один из проколов пришлось расширить, чтобы вывести самый крупный камень размером 6×4 см», — рассказал хирург больницы Сергей Гужов.

По словам медика, образования были настолько крупными, что могли привести к образованию пролежня, после чего камень мог оказаться в кишечнике и вызвать не проходимость, или же попасть в брюшную полость и привести к перитониту. Благодаря своевременным действиям врачей грозных последствий удалось избежать.

