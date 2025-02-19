Подмосковные врачи удалили гигантский камень из почки пациентки

В Подмосковье хирурги удалили из почки 40-летней женщины гигантский камень. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в городе Ступино. Женщина поступила в больницу с жалобами на приступы острой боли в районе поясницы. Врачи обследовали пациентку и обнаружили у нее в почке крупный конкремент, который и стал причиной ее состояния. Камень прощупывался даже через переднюю брюшную стенку.

Врачи провели женщине открытую операцию, которая длилась два часа. Хирурги удалили восьмисантиметровый камень и выполнили пластику почечной лоханки, которая оказалась сильно растянута из-за конкремента.

Вмешательство прошло успешно, пациентке удалось сохранить почку — ее функции восстановлены. Женщину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи обнаружили сюрприз во время операции по удалению камней из почек.