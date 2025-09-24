Ребенок попал в больницу после того, как его пнула медсестра в петербургском санатории

78.ru: в Петербурге ребенка госпитализировали после пинка от медсестры санатория

В Петербурге ребенок попал в больницу после того, как его пнула медсестра в санатории. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в понедельник в здании детского туберкулезного санатория на Собственном проспекте. По предварительной информации, мальчик передвигался на корточках около столовой. В этот момент из-за угла вышла медсестра, которая не заметила ребенка и случайно пнула его ногой в область живота.

В результате произошедшего мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося, сообщили в ГУ МВД России по региону. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее женщина избила ребенка в коляске в Подмосковье и попала на видео.