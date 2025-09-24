На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тюменец украл из магазина терминал, перепутав его с телефоном, и попал на видео

В Тюмени мужчина украл из магазина терминал, перепутав его с телефоном
true
true
true

В Тюмени 50-летний мужчина случайно украл из магазина терминал, перепутав его с телефоном. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине на улице Игримской. Представитель торговой точки сообщил в полицию о краже терминала стоимостью около 24 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его.

В ходе разбирательства 50-летний местный житель признался в содеянном. Он пояснил, что перепутал терминал с сотовым телефоном и решился на кражу. Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее внук навестил и обокрал собственную бабушку в Ростовской области.

