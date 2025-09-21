Внук навестил и обокрал собственную бабушку в Ростовской области

В Шахтах внук похищал драгоценности у бабушки, когда приходил к ней в гости

Пенсионерка из Шахт лишилась драгоценностей по вине собственного внука, сообщает управление МВД России по Ростовской области.

Недавно местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже принадлежащих ей ювелирных украшений. По подозрению в краже правоохранители задержали 20-летнего внука женщины, который часто навещал ее перед тем, как драгоценности исчезли.

В первый визит молодой человек приметил лежавшие в шкафу две шкатулки и совершил первую кражу. В итоге за два месяца регулярных посещений ему удалось похитить шесть колец, две подвески, две цепочки, браслет и золотые часы на общую сумму более 230 тыс. рублей.

«Украденное фигурант продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.

До этого 14-летний школьник из Мурманской области за месяц украл у родной бабушки более 600 тысяч рублей. По предварительной версии, с 17 мая по 8 июня 2025 года несовершеннолетний житель Ковдора с помощью смартфона сделал 12 переводов с банковского счета бабушки на свой. Ущерб, который понесла пенсионерка от действий внука, составил более 670 тысяч рублей. Деньгами юноша распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин избил свою 77-летнюю бабушку и снял с нее золотые серьги ради спиртного.