Эксперт предупредила об опасности грибов и ягод, собранных в неправильном месте

Грибы и ягоды следует собирать в тщательно подобранном месте, так как в противном случае они могут нанести вред здоровью. Особенно опасно заниматься такой тихой охотой на территориях, расположенных вблизи дорог, рассказала RT доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Елена Слынько.

Отметим, что, помимо угрозы нарваться на ядовитые экземпляры, россиянам также грозит ответственность за сбор некоторых видов грибов. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на специалистов, сбор краснокнижных грибов может повлечь за собой штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией собранного. В случае, если будет доказана преднамеренность умысла, правоохранители применят статью Уголовного кодекса с наказанием до четырёх лет лишения свободы и штрафом до 1 млн рублей.

В целом в сентябре в лесах можно встретить белые грибы, грузди, подберёзовики, подосиновики, лисички, рыжики, осенние опята, маслята, моховики, вёшенки и даже шампиньоны, отметила Слынько. Однако также в это время много мухоморов, бледных поганок, пёстрых шампиньонов и прочих ядовитых грибов, поэтому следует соблюдать осторожность, предупредила она.

Особую внимательность специалист призвала соблюдать с так называемыми ложными грибами, которые можно с лёгкостью перепутать со съедобными подберёзовиками, белыми грибами, лисичками, опятами, маслятами и шампиньонами. Как правило, такие ядовитые двойники отличаются немного другим оттенком, у них иная форма ножки и шляпки, а также отличная от обычных экземпляров текстура.

«Однако даже съедобные грибы могут стать опасными, если они растут вдоль дорог, — подчеркнула биолог. — Как известно, многие лесные зоны находятся вблизи дорог, произрастающие в таких местах грибы могут накапливать тяжёлые металлы и представлять опасность для здоровья».

Есть такие грибы, которые впитали в себя токсины с дорог, очень опасно – это может привести к острому или хроническому отравлению, пояснила Слынько. По её словам, безопасным считается место произрастания грибов, которое удалено от дороги не менее, чем на 50 метров при наличии густого леса или подлеска. Это правило распространяется и на ягоды – их вблизи к дорогам также нельзя собирать из-за загрязнения почвы и воздуха выбросами от машин, заключила специалист.

