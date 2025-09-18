Патриарх Кирилл назвал храм «бензоколонкой» божественной энергии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освещения храма преподобного Сергия Радонежского в Астане назвал его «бензоколонкой, наполняющей жизнь божественной энергией». Его слова передает РИА Новости.

«Храм — это своего рода духовная бензоколонка», — сказал патриарх.

В своей проповеди предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что храм — это не просто здание, а место, где человек получает «духовный заряд», способный укрепить его на жизненном пути. Подобный заряд помогает в преодолении скорби и в поиске истинного смысла существования.

«Как автомобиль нуждается в топливе для движения, так и человеку требуется наполняться божественной энергией», – уточнил патриарх.

Глава РПЦ отметил, что движение человека вперед — это не только материальное развитие, но и духовное совершенствование. «Чтобы избежать духовного истощения и жизненных кризисов, важно постоянно наполнять себя силой Божией», — подчеркнул патриарх.

Как отмечается, духовно-просветительский центр в Астане станет не просто храмовым комплексом, а культурным и образовательным пространством. Здесь, помимо храмов в честь Всех Казахстанских святых и преподобного Сергия Радонежского, разместятся гимназия, паллиативный центр для онкобольных, и детский оздоровительный центр. В комплексе также предусмотрены музейные экспозиции, посвященные церковному искусству, истории древней Церкви и православия в Центральной Азии.

Ранее президент Казахстана вручил орден патриарху.