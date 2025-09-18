На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл назвал храм «бензоколонкой» божественной энергии

Патриарх Кирилл: храм — «бензоколонка», наполняющая жизнь божественной энергией
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освещения храма преподобного Сергия Радонежского в Астане назвал его «бензоколонкой, наполняющей жизнь божественной энергией». Его слова передает РИА Новости.

«Храм — это своего рода духовная бензоколонка», — сказал патриарх.

В своей проповеди предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что храм — это не просто здание, а место, где человек получает «духовный заряд», способный укрепить его на жизненном пути. Подобный заряд помогает в преодолении скорби и в поиске истинного смысла существования.

«Как автомобиль нуждается в топливе для движения, так и человеку требуется наполняться божественной энергией», – уточнил патриарх.

Глава РПЦ отметил, что движение человека вперед — это не только материальное развитие, но и духовное совершенствование. «Чтобы избежать духовного истощения и жизненных кризисов, важно постоянно наполнять себя силой Божией», — подчеркнул патриарх.

Как отмечается, духовно-просветительский центр в Астане станет не просто храмовым комплексом, а культурным и образовательным пространством. Здесь, помимо храмов в честь Всех Казахстанских святых и преподобного Сергия Радонежского, разместятся гимназия, паллиативный центр для онкобольных, и детский оздоровительный центр. В комплексе также предусмотрены музейные экспозиции, посвященные церковному искусству, истории древней Церкви и православия в Центральной Азии.

Ранее президент Казахстана вручил орден патриарху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами