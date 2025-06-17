Врач объяснила, можно ли голодать во время похудения

Ограничение себя в пище на какой-то промежуток времени может быть полезным многим людям. Важно разобраться в деталях: кому и сколько по времени голодать. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Ладыгина, врач-терапевт, специалист XFIT.

Речь, по ее словам, идет о совсем небольшом промежутке времени.

«К примеру, 4-5 часов днем, в перерывах только вода, исключительно теплой температуры (не просто так в кафе и ресторанах воду подают со льдом, чтобы увеличить аппетит и погасить чувство насыщения), так и голод с 18 вечера до 8-9 утра. Такой интервальный метод голодания пойдет на большую пользу кишечнику и инсулиновым рецепторам. Особенно мужчинам и женщинам после 40 лет. Также людям с «крепкими нервами», отсутствием астении и отсутствием проблем со сном», — объяснила она.

Она отметила, что детям такой метод не подходит. Только взрослым.

«Также голод ни в коем случае не показан людям с болезнями ЖКТ, синдромом Жильбера, сахарным диабетом 1 типа, беременным и кормящим. Голод на целый день и более одного дня может негативно сказаться на работе желчного пузыря (образование взвесей), саркопении (в первую очередь расход энергии будет происходить не за счет жировой массы, а за счет потери мышечной). После 30 лет крайне важно заниматься спортом и защищать мышечный корсет «от похудения», чтобы снизить риски травматизации опорно -двигательного аппарата», — добавила врач.

Голод может негативно сказаться на психике человека, ввести его в состояние стресса, повлиять на настроение, нарушить гормональный фон за счет нарушения стероидогенеза. И даже привести к проблемам с печенью. Во-первых, она может начать синтезировать холестерин компенсаторно, из-за того, что жиры перестали поступать с пищей, и запастись гликогеном в следующий прием пищи (сделать запас, на случай второго голода). Снизить вес после таких экстремальных методов будет крайне сложно.

Лучше всего придерживаться здорового питания, ограничивать себя в голоде в адекватном промежутке времени, работать над коррекцией стресса и обязательно заниматься спортом. Чтобы снижать массу за счет жировой прослойки, сохранять мышечную массу, сохранять и укреплять здоровье, посоветовала эксперт.

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