В России вырос спрос на дачные товары и стройматериалы этим летом

Грузооборот стройматериалов в торговые сети увеличился на 16% этим летом
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

В России грузооборот стройматериалов в торговые сети увеличился на 16% этим летом. Чаще всего в торговые сети перевозили фурнитуру, стройтовары, инструменты, а также мебель и комплектующие. Это показало исследование компаний «Деловые Линии» и «Лемана ПРО», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Этим летом мы наблюдали увеличение доставок строительных материалов в торговые сети на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего грузы отправлялись из Московской и Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга на Урал, в Сибирь и Поволжье», — подчеркнули в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

По данным «Лемана ПРО», наибольший рост спроса в сравнении с прошлым годом наблюдался в категориях строительных и отделочных материалов: инструменты для покрасочных работ (+11%), краска для стен (+8%), краска для фасадов (+7%). В сегменте напольных покрытий значительный прирост отмечен в категориях ПВХ-плитка (+23%), подложка (изоляционный материал) (+21%), аксессуары (+11%). При этом средний чек клиента в среднем по компании за летний период сохранился на уровне прошлого года и составил около 3 800 рублей.

Также активно растет популярность садовых и дачных товаров.

«Эта категория занимает значительную долю в структуре продаж и регулярно присутствует в покупательских корзинах — каждый третий чек содержит хотя бы один товар из этого сегмента. В числе лидеров продаж — удобрения, средства защиты растений, бассейны, качели и подвесные кресла. Наиболее существенный рост этим летом продемонстрировали наборы мебели (+89%), искусственный газон (+29%) и бассейны (+5%). Кроме того, продажи саженцев увеличились на 14%, почвы и грунта — на 9%, а удобрений — на 6%», — рассказала Екатерина Жмурова, руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана ПРО».

В ретейлере также отметили, что в структуре онлайн-заказов 74% приходится на доставку до адреса, 26% — на самовывоз, при этом показатели по сравнению с прошлым годом остались стабильными.

Ранее логисты рассказали, что стали чаще завозить в Россию из Китая.

