На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британец поразился, узнав, чем на самом деле является найденная «детская игрушка»

Британец нашел древнеримскую брошь, которую принял за детскую игрушку
true
true
true
close
Shutterstock

В Англии мужчина выкопал древнеримскую брошь, которую сначала принял за детскую игрушку, пишет Independent.

Житель Дорчестера Мартин Уильямс совершил неожиданное открытие, обнаружив редкий артефакт римской эпохи. Всего через 15 минут после начала поисков на вспаханном поле неподалеку от своего дома он нашел бронзовую брошь возрастом около 2000 лет, которую первоначально принял за детскую игрушку.

Уильямс рассказал, что рядом с находкой лежали модели машинок 1960-1970-х годов, поэтому он не сразу осознал ценность предмета. Только после тщательной очистки понял, что держит в руках древний артефакт. Найденная брошь относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н.э.) и представляет собой редкий тип для региона Дорсет.

Место находки держится в секрете владельцем поместья, поскольку ранее здесь уже были обнаружены 14 топоров бронзового века, один из которых сейчас хранится в Британском музее. Специалист по находкам подтвердил археологическую ценность броши, отметив ее важность для изучения истории региона.

За четыре года поисков Уильямс обнаружил около 30 ценных артефактов, включая 30 римских монет и два средневековых кольца. По британскому законодательству, если брошь признают сокровищем, музей сможет приобрести ее с выплатой вознаграждения находчику. В противном случае Уильямс планирует подарить артефакт владельцу поместья в знак благодарности за возможность вести поиски на его земле.

Ранее на острове Мэн обнаружили золото викингов возрастом 1000 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами