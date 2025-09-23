Британец поразился, узнав, чем на самом деле является найденная «детская игрушка»

В Англии мужчина выкопал древнеримскую брошь, которую сначала принял за детскую игрушку, пишет Independent.

Житель Дорчестера Мартин Уильямс совершил неожиданное открытие, обнаружив редкий артефакт римской эпохи. Всего через 15 минут после начала поисков на вспаханном поле неподалеку от своего дома он нашел бронзовую брошь возрастом около 2000 лет, которую первоначально принял за детскую игрушку.

Уильямс рассказал, что рядом с находкой лежали модели машинок 1960-1970-х годов, поэтому он не сразу осознал ценность предмета. Только после тщательной очистки понял, что держит в руках древний артефакт. Найденная брошь относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н.э.) и представляет собой редкий тип для региона Дорсет.

Место находки держится в секрете владельцем поместья, поскольку ранее здесь уже были обнаружены 14 топоров бронзового века, один из которых сейчас хранится в Британском музее. Специалист по находкам подтвердил археологическую ценность броши, отметив ее важность для изучения истории региона.

За четыре года поисков Уильямс обнаружил около 30 ценных артефактов, включая 30 римских монет и два средневековых кольца. По британскому законодательству, если брошь признают сокровищем, музей сможет приобрести ее с выплатой вознаграждения находчику. В противном случае Уильямс планирует подарить артефакт владельцу поместья в знак благодарности за возможность вести поиски на его земле.

