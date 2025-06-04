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На острове Мэн обнаружили золото викингов возрастом 1000 лет

На острове Мэн мужчина с детектором нашел 1000-летнее золотое кольцо викингов
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Moesgaard Museum

На острове Мэн мужчина при помощи металлоискателя обнаружил золотое плетеное нарукавное кольцо викингов возрастом 1000 лет. Об этом сообщает издание Independent.

Сообщается, что браслет был обнаружен сложенным пополам – размером около 4 см, следовательно, первоначально его длина составляла около 8 см. Нарукавное кольцо состоит из восьми сплетенных вместе золотых прутьев.

«Золото обычно дает очень слабый сигнал на детекторе, поэтому невозможно предсказать, что именно будет найдено», – заявил мужчина, обнаруживший украшение.

В Национальном фонде наследия острова Мэн заявили, что находка, датируемая 1000-1100 гг. н. э., свидетельствует об искусном изготовлении ювелирных изделий тысячелетней давности. Такие украшения в эпоху викингов являлись наглядным свидетельством богатства их носителей.

Сообщается, что найденный артефакт мог также использоваться в качестве валюты при финансовых операциях, потому что остров Мэн в прошлом считался центром торговли викингов. Исследователи считают, что его могли закопать в землю для сохранности или в качестве подношения скандинавским богам.

До этого археологи из Норвегии выяснили, что золотое кольцо, купленное женщиной на онлайн-аукционе вместе с кучей бижутерии, тысячу лет назад принадлежало неизвестному, но очень богатому викингу.

Ранее эксперты выяснили, как викинги делали бисер из древнеримского стекла.

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