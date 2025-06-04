На острове Мэн обнаружили золото викингов возрастом 1000 лет

На острове Мэн мужчина при помощи металлоискателя обнаружил золотое плетеное нарукавное кольцо викингов возрастом 1000 лет. Об этом сообщает издание Independent.

Сообщается, что браслет был обнаружен сложенным пополам – размером около 4 см, следовательно, первоначально его длина составляла около 8 см. Нарукавное кольцо состоит из восьми сплетенных вместе золотых прутьев.

«Золото обычно дает очень слабый сигнал на детекторе, поэтому невозможно предсказать, что именно будет найдено», – заявил мужчина, обнаруживший украшение.

В Национальном фонде наследия острова Мэн заявили, что находка, датируемая 1000-1100 гг. н. э., свидетельствует об искусном изготовлении ювелирных изделий тысячелетней давности. Такие украшения в эпоху викингов являлись наглядным свидетельством богатства их носителей.

Сообщается, что найденный артефакт мог также использоваться в качестве валюты при финансовых операциях, потому что остров Мэн в прошлом считался центром торговли викингов. Исследователи считают, что его могли закопать в землю для сохранности или в качестве подношения скандинавским богам.

До этого археологи из Норвегии выяснили, что золотое кольцо, купленное женщиной на онлайн-аукционе вместе с кучей бижутерии, тысячу лет назад принадлежало неизвестному, но очень богатому викингу.

Ранее эксперты выяснили, как викинги делали бисер из древнеримского стекла.