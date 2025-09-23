На россиянку, которая била о стену и переворачивала коляску с ребенком, завели дело

Ростовчанка, бившая о стену коляску с ребенком, попала под уголовную статью

В Ростове-на-Дону в отношении 34-летней местной жительницы, которая била коляску с сыном-младенцем о стену и переворачивала ее, возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Правоохранители установили, что 20 сентября ростовчанка в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Дмитрия Петрова «умышленно наносила удары по стенке кабины пассажирского лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын, а также неоднократно допускала падения коляски, чем создавала реальную угрозу жизни и здоровью ребенка».

В ведомстве отметили, что устанавливают обстоятельства случившегося.

