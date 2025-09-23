На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина ослепла на один глаз из-за жестокого обращения со стороны родителей

WOB: в Малайзии женщина потеряла зрение на один глаз из-за строгих родителей
Depositphotos

Женщина из Малайзии потеряла зрение на один глаз после многих лет жестокого обращения со стороны богатых родителей, которые обращались с ней как с прислугой, пишет World of Buzz.

Как рассказала 25-летняя женщина, она на протяжении четырех лет подвергалась систематическим издевательствам со стороны собственной матери. Несмотря на обеспеченность семьи, дочь использовали в качестве прислуги, лишали средств к существованию и подвергали физическому насилию, что привело к потере зрения на один глаз.

История стала достоянием общественности благодаря филантропу, который встретился с пострадавшей. По его словам, мать девушки страдает психическим расстройством, а отец отличается нарциссическими чертами. Малайзийка, являющаяся единственной дочерью в семье с тремя братьями, годами выполняла принудительную работу по дому, включая ручную стирку многочисленных вещей.

Условия жизни дочери также были крайне тяжелыми: ей запрещали пользоваться телефоном, слушать музыку и смотреть телевизор, а в доме было установлено около 36 камер видеонаблюдения для тотального контроля. В мае 2024 года, после четырех лет издевательств, она нашла в себе силы сбежать и обратиться за помощью в неправительственную организацию.

Ранее в соцсетях похвалили мужа, который 12 лет ухаживает за слепой женой.

