В соцсетях похвалили мужа, который 12 лет ухаживает за слепой женой

SCMP: в соцсетях похвалили китайца, который 12 лет ухаживает за слепой женой

Житель Китая Ли Цзюйсин получил широкое признание в интернете за заботу о своей жене Чжан Син, которая потеряла зрение из-за болезни, пишет South China Morning Post.

Ли и Чжан поженились в 2008 году, у них есть дочь. Их жизнь кардинально изменилась в 2013 году, когда у женщины диагностировали серьезное заболевание глаз. Несмотря на потраченные $70 тысяч на лечение, в июне 2014 года она полностью лишилась зрения.

«Я ничего не видела. Я не могла видеть свою дочь», — вспоминала Чжан.

Ли описывал этот период как превращение «рая в ад», но пообещал жене, что будет ее поддерживать и помогать справляться с эмоциональными трудностями, поддерживая ее с помощью родственников и друзей.

Мужчина никогда не менял расстановку вещей дома, чтобы жена могла ориентироваться по памяти. Со временем Чжан научилась справляться с повседневными делами и даже вернулась к кулинарии, готовя любимые пельмени.

«Еда такая же вкусная, как и всегда», — хвалит ее Ли.

В 2020 году Ли присоединился к местной благотворительной организации Lantian Rescuing Team. По словам мужчины, семья пришла в стабильное состояние, и он решил помогать другим людям.

«Ситуация в нашей семье улучшилась, и наш ребенок растет, поэтому я считаю, что пришло время отдать долг обществу и помочь тем, кто в этом нуждается», — отметил мужчина.

Пользователи соцсетей похвалили мужчину за его верность жене, отметив, что той очень повезло с мужем.

