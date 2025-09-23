В Башкирии вынесли приговор гендиректору АО «Башкиравтодор» и его сообщникам

Суд в Башкортостане приговорил генерального директора АО «Башкиравтодор» и его двоих сообщников к срокам от 4-х до 15-ти лет по делу о хищении более 150 млн рублей, даче взятки и легализации денежных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Суд назначил фигурантам реальные сроки лишения свободы: бывшему директору АО «Башкиравтодор» — 9 лет, бывшему директору ООО «Киви» — 15 лет и 6 месяцев, а бывшему главному инженеру ООО «Баштранслогистик» — 4 года.

В апреле в Благовещенске был арестован замначальника филиала АО «Башкиравтодор» в рамках дела о получении взятки. По версии следствия, в 2021 году между АО «Башкиравтодор» и ООО «Киви» был заключен договор на перевозку стройматериалов в рамках выполнения проекта «Безопасные и качественные дороги». После этого были сфабрикованы отчетные документы и оплачена работа, хотя по факту она не выполнялась. Выделенным на это 91 млн рублей сообщники распорядились по своему усмотрению.

Ранее в Екатеринбурге задержали руководителя дочерней компании «Облкоммунэнерго».