Супруга покрывала мужа, который работал директором школы и насиловал девятилетнюю ученицу

В Индии директор частной школы насиловал ученицу, пока жена покрывала его
Shutterstock

В Индии 61-летний директор школы-интерната растлевал девятилетнюю ученицу, а его жена знала о домогательствах и покрывала супруга. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Хосур (штат Тамилнад). По предварительной информации, полиция арестовала мужчину-директора образовательного учреждения, его жену и трех женщин-сотрудниц. В полиции уточнили, что преступление против половой неприкосновенности ребенка раскрыли, когда девочку с маточным кровотечением доставили в больницу. Осмотрев ребёнка, медики установили, что девочка подверглась сексуальным домогательствам.

Расследование показало, что мужчина неоднократно растлевал ученицу с января 2024 года, при этом его жена знала о преступлении и молчала. Также о случившемся знали три учительницы школы. Но вместо того, чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, женщины вымогали у работодателя и его супруги крупную сумму за неразглашение.

Ранее В Индии мужчина запер супругу в комнате с ядовитой змеей из-за приданого.

