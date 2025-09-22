Мужчина и его семья заперли супругу в комнате с ядовитой змеей из-за приданого

В Индии местная жительница обвинила супруга и его родственников в попытке расправы из-за приданого. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина утверждает, что 18 сентября ее заперли в одной комнате с ядовитой змеей, которая ее укусила. Несмотря на ее мольбы о помощи, ее супруг, а также его родственники отказались помочь. Потерпевшей удалось связаться с родной сестрой, та приехала и отвезла ее в больницу.

Сестра пострадавшей от жестокого обращения родственников рассказала, что новая семья с момента замужества, в марте 2021 года, требовали от девушки приданое, которого у нее не было. В итоге родственники дошли до того, что отселили невестку в отдельное помещение и запустили туда ядовитую рептилию.

Врачи оценили состояние пострадавшей после встречи со змеей индийской как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Индии мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого.