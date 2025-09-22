На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина и его семья заперли супругу в комнате с ядовитой змеей из-за приданого

В Индии мужчина заперл супругу в комнате с ядовитой змеей из-за приданого
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии местная жительница обвинила супруга и его родственников в попытке расправы из-за приданого. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина утверждает, что 18 сентября ее заперли в одной комнате с ядовитой змеей, которая ее укусила. Несмотря на ее мольбы о помощи, ее супруг, а также его родственники отказались помочь. Потерпевшей удалось связаться с родной сестрой, та приехала и отвезла ее в больницу.

Сестра пострадавшей от жестокого обращения родственников рассказала, что новая семья с момента замужества, в марте 2021 года, требовали от девушки приданое, которого у нее не было. В итоге родственники дошли до того, что отселили невестку в отдельное помещение и запустили туда ядовитую рептилию.

Врачи оценили состояние пострадавшей после встречи со змеей индийской как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Индии мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами