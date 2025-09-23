В Саратовской области лосенка вытащили из ямы с водой

В Вольском районе Саратовской области сотрудники местного филиала госпредприятия «Облводоресурс» спасли лосенка, который упал в яму с водой. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на бывшего главу Вольского района Андрея Татаринова.

Он опубликовал видеозапись, на которой видны глубокая яма с водой и лосенок в ней. Для спасения животного коммунальщики прорыли траншею с помощью трактора. По ней оно выбралось и убежало в лес.

17 сентября Telegram-канал «Первый Московский» сообщал, что в подмосковном Красногорске лоси вышли на улицы города. Животных видели в ангаре скорой помощи, днем ранее — возле бизнес-центра «Кубик» и Дома правительства Московской области.

Согласно сообщению Комитета лесного хозяйства Московской области, которое приводит Telegram-канал «Красногорск онлайн», сейчас животных отлавливают для возвращения в естественную среду. Судя по приложенным к публикации кадрам, лоси убежали на пустырь за городом. Их количество не уточняется.

10 сентября на востоке Москвы к станции метро «Первомайская» вышел молодой самец лося. Специалисты оттеснили животное в огороженный двор и перекрыли ворота оттуда. Ветеринар зоопарка погрузил лося в сон, после проверки здоровья самца выпустили в национальном парке «Лосиный остров».

Ранее стало известно, кто сбил на трассе в Подмосковье лосенка Илюшу, которого не смоги спасти.