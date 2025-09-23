На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Ростовской области разбил памятник защитникам Отечества

В Ростовской области мужчина камнем повредил военный памятник и попался
true
true
true
close
Telegram-канал Ростовский Следком

Мужчина повредил памятник защитникам Отечества в Красном Сулине, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, преступление совершил 35-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

Было установлено, что 16 сентября он находился в городском сквере, где установлен памятник «Славным сынам Сулина». Мужчина взял камень и, действуя «в целях причинения ущерба», нанес с его помощью повреждения скульптуре.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.

За порчу памятника мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее подростки сняли видео у военного памятника под песню с ненормативной лексикой.

