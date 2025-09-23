На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самой возрастной невесте в Москве исполнился 91 год

РИА Новости: самая возрастная невеста в Москве вышла замуж в 91 год
Depositphotos

В Москве самой возрастной невестой в 2025 году стала 91-летняя пенсионерка, а самым возрастным женихом — мужчина 96 лет. Об этом сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, в брак в возрасте старше 60 лет вступает 2% невест и 3,5% женихов. В этом году, как уточнила Уханева, зарегистрировано около 1,2 тыс. семейных союзов, в которых жениху и невесте больше 60 лет.

Согласно данным портала «Реестр ЗАГС», средний возраст россиян, вступающих в брак, за последние пять лет заметно увеличился. По статистике, в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а в 2025 году — уже 33,2 года. У женихов рост еще заметнее: с 32,8 лет в 2021-м до 35,3 года в 2025-м.

Показатели по возрасту росли стабильно каждый год, отметили аналитики. Они связали этот тренд с изменениями в приоритетах молодежи, а также с общими социально-экономическими факторами.

Ранее 63-летняя женщина и ее 31-летний супруг раскрыли секрет счастливых отношений.

