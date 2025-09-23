Врач рассказала о пользе бурого жира для похудения

Бурый жир в организме людей может быть полезен не только для согревания, но и для более эффективного похудения. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог», доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем, с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть», — пояснила врач.

По ее словам, такого жира больше у людей, которые работают на холоде, например, у строителей в северных регионах, оленеводов, а также у спортсменов, особенно у пловцов. Павлова уточнила, что бурый жир в отличие от белого может синтезировать противовоспалительные вещества, поэтому он помогает организму снижать воспалительные процессы.

Ученые из Медицинского центра Рутгерса до этого установили, что у мышей с определенным геном развивается необычайно мощная форма бурой жировой ткани, которая увеличивает продолжительность жизни и физическую выносливость примерно на 30%. Научная работа показала, что генетически модифицированные грызуны с большим количеством активного бурого жира в организме могут двигаться на 30% быстрее, чем обычные. Также такие животные медленнее устают от физической активности.

