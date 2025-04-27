По заветам Павлова: ученые нашли в мозге новый тип памяти, связанный с холодом

Ирландские ученые из Тринити-колледжа в Дублине совершили прорывное открытие: мозг формирует особые воспоминания о холоде и использует их для управления метаболизмом. Команда впервые доказала существование «холодовых энграмм» — нейронных схем, кодирующих температурный опыт. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Используя метод, напоминающий знаменитые эксперименты доктора Ивана Павлова, исследователи научили мышей ассоциировать определенные визуальные сигналы с холодной средой (4°C). Когда через несколько дней мыши видели эти же сигналы при комнатной температуре, их организм заранее повышал метаболизм, готовясь к холоду.

Оказалось, что холодовые энграммы формируются в гиппокампе. Искусственная стимуляция этих нейронов заставляет организм вырабатывать тепло. А подавление этих схем блокирует метаболический ответ.

Особую роль в описанном процессе играет бурая жировая ткань — природный «обогреватель» организма.

«Мозг не просто запоминает холод, но и через нервные связи управляет реакцией бурого жира», — пояснила профессор Лидия Линч, соавтор исследования.

Открытие можно использовать для лечения ожирения и рака, запуская метаболический процесс сжигания калорий и контролируя метаболизм опухолевых клеток.

Хотя исследования пока проводились на грызунах, ученые уверены, что аналогичные механизмы работают и у людей.

Ранее ученые открыли, что холодная вода запускает процесс обновления клеток.