Назван тип жира, увеличивающий продолжительность жизни

Ученые из Медицинского центра Рутгерса установили, что у мышей с определенным геном развивается необычайно мощная форма бурой жировой ткани, которая увеличивает продолжительность жизни и физическую выносливость примерно на 30%. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Научная работа показала, что генетически модифицированные грызуны с большим количеством активного бурого жира в организме могут двигаться на 30% быстрее, чем обычные. Также такие животные медленнее устают от физической активности.

Дополнительные исследования показали, что такая улучшенная физиология обусловлена отсутствием белка RGS14 в организме. У мышей с этой особенностью продолжительность жизни была на 20% больше, чем у обычных мышей, а самки жили дольше самцов (так же, как и люди).

В пожилом возрасте у таких грызунов меньше проявлялись типичные признаки старения, такие как выпадение волос и поседение. Бурый жир также защищал этих мышей от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Для подтверждения своей гипотезы ученые пересадили бурый жир обычным мышам и наблюдали аналогичные улучшения в течение нескольких дней.

По словам исследователей, это наблюдение открывает новые перспективы для создания препаратов, помогающих людям трансформировать белый жир в бурый и увеличивать продолжительность жизни. Ранее исследования показали, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира. Однако ученые считают, что большинство людей предпочли бы повышать уровень бурого жира с помощью таблеток, а не ледяных ванн.

Ранее ученые использовали водоросли для 3D-печати жировой ткани.