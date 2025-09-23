На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ничего криминального»: заслуженный пилот высказался о полете самолета в Новой Москве

Пилот Сытник не увидел страшного в полете самолета над домами в Новой Москве
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с RT высказался о самолете, который 22 сентября пролетел над крышами домов в Новой Москве, чем шокировал местных жителей. Работник авиации не увидел в случившемся ничего страшного.

«Он пролетел ниже, чем обычно, видимо, по соображениям безопасности. Раз был объявлен план «Ковер», выше он не стал подниматься. Ничего криминального в этом маневре нет», — рассказал пилот.

Также Сытник отметил, что в этом случае был важен ракурс съемки. Он объяснил, что Ан-124 огромен и могло визуально показаться, что он пролетал непосредственно над домом, «хотя он мог выполнять полет на 150 метрах».

Эксперт подчеркнул, что экипаж выполнил инструкции при полетах в мегаполисе и не нарушил безопасность.

«Такой маневр требует от экипажа четкого выполнения инструкций и опыта. Как мы говорим, кнопочный пилот здесь не справится в автоматическом режиме», — обратил внимание Сытник, добавив, что у штурвала были летчики с «хорошей техникой пилотирования».

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.

