Неадекват ударил на улице пенсионерку и сразу получил ногой в спину от прохожей

В Калуге мужчина ударил на улице пенсионерку и получил ногой в спину от прохожей
Калуга/VK

В Калуге неадекватный мужчина напал на пенсионерку и сразу же получил ответ ногой от другой женщины. Видео с инцидентом, снятое на авторегистратор, разместил паблик «Калуга» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, все произошло на пешеходном переходе на улице Плеханова 22 сентября. На кадрах мужчина внезапно нападает на пенсионерку, которая спокойно переходит через дорогу, опираясь на трость. Он с размаху бьет ее локтем в спину и уходит. Далее женщина, следующая в противоположную от мужчины сторону, случайно замечает его хулиганство, разворачивается и бьет мужчину ногой в ягодицы.

«Спасибо, что заступилась за старого человека», «Смелая, красотка», «Радует, что у нас есть такие девушки», — похвалили в комментариях канала защитившую пожилую женщину прохожую.

В местной полиции отреагировали на видео и установили личность нарушителя общественного порядка. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали, он на камеру попросил прощения у пожилой потерпевшей.

Ранее в Тюмени юноша ударил кулаком по голове незнакомца, чей взгляд ему не понравился.

