На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша ударил кулаком по голове незнакомца, чей взгляд ему не понравился

Тюменец получил условный срок за избиение незнакомца из-за неправильного взгляда
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюменской области молодой человек ударил мужчину из-за недружелюбного взгляда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 8 марта текущего года у кафе-бара «Виктория» в поселке Голышманово. В тот день Максим В. 2005 года рождения распивал там спиртные напитки, а затем вышел на улицу и увидел незнакомца. Молодому человеку показалось, что у него «неправильный взгляд», и это обстоятельство вынудило его начать ссору.

Во время перепалки Максим один раз ударил потерпевшего кулаком по голове. У пострадавшего выявили серьезные травмы, включая перелом стенки верхнечелюстной пазухи, ушиб головного мозга и субдуральную гематому, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На допросах обвиняемый признал вину и пояснил, что конфликт начался из-за взгляда потерпевшего. Суд учел все обстоятельства, в том числе признание вины, содействие следствию и состояние здоровья обвиняемого, и назначил фигуранту три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее в Петербурге толпа подростков напала на мужчину из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами