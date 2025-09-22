Юноша ударил кулаком по голове незнакомца, чей взгляд ему не понравился

В Тюменской области молодой человек ударил мужчину из-за недружелюбного взгляда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 8 марта текущего года у кафе-бара «Виктория» в поселке Голышманово. В тот день Максим В. 2005 года рождения распивал там спиртные напитки, а затем вышел на улицу и увидел незнакомца. Молодому человеку показалось, что у него «неправильный взгляд», и это обстоятельство вынудило его начать ссору.

Во время перепалки Максим один раз ударил потерпевшего кулаком по голове. У пострадавшего выявили серьезные травмы, включая перелом стенки верхнечелюстной пазухи, ушиб головного мозга и субдуральную гематому, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На допросах обвиняемый признал вину и пояснил, что конфликт начался из-за взгляда потерпевшего. Суд учел все обстоятельства, в том числе признание вины, содействие следствию и состояние здоровья обвиняемого, и назначил фигуранту три года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее в Петербурге толпа подростков напала на мужчину из-за замечания.