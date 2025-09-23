На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Толпа спасла мужчину, у которого случился сердечный приступ на концерте

LADBible: зрители концерта в США спасли мужчину с сердечным приступом
true
true
true

Во время выступления комика Дрю Линча у одного из зрителей прямо в зале случилась остановка сердца. Выступление было прервано, но благодаря слаженным действиям публики мужчину удалось спасти, пишет LADBible.

Линч первым заметил неладное и прервал свой монолог. Зрители практически мгновенно отреагировали на ситуацию: кто-то сразу вызвал скорую помощь, а другие по очереди начали делать непрямой массаж сердца пострадавшему. Реанимационные мероприятия продолжались около пяти минут, пока у мужчины не появились признаки жизни. Вскоре прибывшие медики госпитализировали его.

Комик позже признался, что был потрясен происходящим. В социальных сетях он поделился, что увидел нечто удивительное — группу незнакомых людей, которые отбросили все лишнее и объединились, чтобы спасти жизнь человека. Линч подчеркнул, что этот поступок вернул ему надежду в непростое время.

Позже артист навестил спасенного мужчину в больнице и отыграл для него оставшуюся часть шоу. По последним данным, состояние пациента улучшается, и врачи надеются на его выздоровление.

Ранее четырехлетняя девочка спасла жизнь воспитательнице в детском саду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами