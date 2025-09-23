Толпа спасла мужчину, у которого случился сердечный приступ на концерте

Во время выступления комика Дрю Линча у одного из зрителей прямо в зале случилась остановка сердца. Выступление было прервано, но благодаря слаженным действиям публики мужчину удалось спасти, пишет LADBible.

Линч первым заметил неладное и прервал свой монолог. Зрители практически мгновенно отреагировали на ситуацию: кто-то сразу вызвал скорую помощь, а другие по очереди начали делать непрямой массаж сердца пострадавшему. Реанимационные мероприятия продолжались около пяти минут, пока у мужчины не появились признаки жизни. Вскоре прибывшие медики госпитализировали его.

Комик позже признался, что был потрясен происходящим. В социальных сетях он поделился, что увидел нечто удивительное — группу незнакомых людей, которые отбросили все лишнее и объединились, чтобы спасти жизнь человека. Линч подчеркнул, что этот поступок вернул ему надежду в непростое время.

Позже артист навестил спасенного мужчину в больнице и отыграл для него оставшуюся часть шоу. По последним данным, состояние пациента улучшается, и врачи надеются на его выздоровление.

Ранее четырехлетняя девочка спасла жизнь воспитательнице в детском саду.