В Госдуме призвали увольнять из полиции за отказ возбуждать дела о домашнем насилии

Депутат Останина: полиция дискредитирует себя, отказываясь возбуждать дела об избиениях женщин
true
true
true
close
Telegram-канал Кровавая барыня

Полицейские, которые не принимают заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, должны быть лишены квалификации и уволены. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Это люди, которые не соответствуют той профессии, в какую они пришли. Полиция — это не только звездочки, полиция — это миссия, миссия защитника, которая всегда в нашей стране, начиная с дяди Степы-милиционера, всегда люди в погонах воспринимались обществом как люди, которые помогут восстановить справедливость. В данном случае это дискредитирует в целом нашу полицию, поскольку не возбуждаются уголовные дела в том случае, когда уже женщина предъявила справки о побоях. Обязаны просто были — что, ждали, когда убьют? Поэтому, конечно, в данном случае просто лишать квалификации и увольнять из органов полиции», — сказала она.

При этом депутат считает, что уголовное наказание для правоохранителей за бездействие будет излишним, поскольку «они никого не убили, никого не избили».

23 сентября жительница Калининграда Юлия рассказала «Осторожно media» о том, что ее похитил бывший муж и два часа избивал в машине: кусал ее, душил, хватал за волосы, бил лицом об руль и выламывал пальцы. По словам женщины, в то время, когда они были в браке, мужчина неоднократно поднимал на нее руку — один раз избил прямо на работе, а также напал на нее за день до развода. Пострадавшая утверждает, что всегда фиксировала побои и писала заявления в полицию, однако ни одного дела возбуждено не было.

21 сентября девушка пошла на празднование юбилея матери своей подруги в клуб. Бывший супруг подкараулил ее, попросил сесть к нему в машину поговорить, схватил за волосы и увез в безлюдное место, где несколько часов истязал. Юлия подчеркнула, что только на этот раз правоохранители приняли у нее заявление, в скором времени она планирует снять побои.

Ранее сообщалось, что судимый хабаровчанин преследует бывшую сожительницу и избивает ее.

