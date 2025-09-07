Судимый хабаровчанин преследует бывшую сожительницу и избивает ее

В Хабаровске на видео попало, как мужчина избивает женщину у подъезда

Житель Хабаровска систематически избивает бывшую сожительницу после расставания. Об этом родственник пострадавшей рассказал Telegram-каналу «Сводка Хабаровск».

Судя по опубликованным кадрам, мужчина в камуфляже поднял руку на женщину в подъезде, а затем продолжил избиение на улице. По словам родственника жертвы, далее экс-возлюбленный подкараулил ее у гаражей, где ударил в глаз и сломал ногу.

В результате женщина попала в больницу. Там ей установили спицы.

«Два месяца назад этот мужчина сломал ей нос, тетя написала заявление в полицию — и никакого продвижения. После заявления он ее выловил и довел до такого состояния. Она боится за свое здоровье и жизнь», — подчеркнул ее племянник.

Известно, что 42-летний нападавший уже имеет судимость за особо тяжкое преступление. Изначально правоохранители не заинтересовались этим делом, но все же начали проверку после того, как видео с избиением появилось в соцсетях.

Ранее в Свердловской области мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка и прохожих.