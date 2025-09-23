На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетний ребенок, выпавший из многоэтажки в Москве, скончался в больнице

В Москве трехлетняя девочка скончалась в больнице после падения с десятого этажа
Telegram-канал «Столичный СК»

В Москве погиб ребенок, выпавший из окна многоэтажки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 23 сентября в доме на западе города. По предварительной информации, трехлетняя девочка выпала из окна десятого этажа на улице Удальцова. Как установили правоохранители, ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра, сама открыла окно, забралась на подоконник и, не удержавшись, полетела вниз.

Пострадавшую на скорой забрали в одну из московских больниц. Врачи боролись за жизнь девочки, но та скончалась от полученных травм.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге школьник пытался показать подруге «прикол» и выпал из окна.

