Мужчина 10 лет пил только Dr Pepper и рассказал, что стало с его организмом

Том Боуи из Англии более десяти лет выпивал до 4,5 литров газировки Dr Pepper в день, что привело к серьезным проблемам со здоровьем и обошлось ему в круглую сумму, пишет LADBible.

Как рассказал мужчина, его день был построен вокруг употребления сладкого напитка. Он начинал утро с банки газировки сразу после пробуждения, выпивал еще одну по дороге на работу, а затем покупал несколько бутылок в течение дня. Зависимость была настолько сильной, что в местном магазине его прозвали «Человеком - Dr Pepper», поскольку он никогда не брал ничего другого.

Со временем привычка начала разрушительно действовать на организм. Из-за огромных доз кофеина и сахара Том страдал от бессонницы, не мог заснуть, когда ложился в постель. Стоматолог констатировал, что в 42 года зубы мужчины были в таком состоянии, как у 70-летнего человека. Кроме того, его беспокоили лишний вес, постоянное вздутие живота, головные боли и усталость.

Осознав масштабы проблемы, Боуи несколько раз пытался бросить пить газировку самостоятельно, но безуспешно. Решающим шагом стала гипнотерапия, которая помогла ему побороть зависимость. По его подсчетам, за все годы на вредную привычку было потрачено около £30 тысяч.

После отказа от сладких напитков и перехода на воду и слабый сок здоровье Тома улучшилось. Он похудел, стал лучше спать и смог накопить сэкономленные деньги на отпуск для всей семьи. Теперь мужчина надеется, что его дети не повторят его ошибок.

