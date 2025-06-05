Женщина 15 лет ежедневно пила энергетики и рассказала, что с ней стало

Женщина из Австралии 15 лет пила каждый день энергетики и рассказала, что стало с ее организмом, пишет LADBible.

Люси Паркер столкнулась с неожиданной проблемой со здоровьем, которая заставила ее полностью пересмотреть свой образ жизни. Практически все последние 15 лет она начинала день с энергетического напитка — холодного, газированного и богатого сахаром. Хотя женщина понимала, что это может быть вредно, она не видела в этом серьезной угрозы, пока не получила тревожный диагноз.

Все началось с острой боли в животе, после которой Люси обратилась к врачу. Компьютерная томография выявила уплотнение на одном из яичников, но медики заверили ее, что это не самое опасное открытие. Гораздо больше их обеспокоило состояние печени пациентки. Врачи сообщили, что у нее, скорее всего, неалкогольная жировая болезнь печени — заболевание, при котором в органе накапливается избыточный жир. Оно может привести к циррозу, диабету, повышенному давлению и другим тяжелым последствиям.

Паркер, по ее словам, была шокирована. Она не пила алкоголь, не курила, не принимала наркотики и считала себя человеком, заботящимся о здоровье. Вместе с врачами австралийка начала анализировать свой образ жизни. Именно тогда женщина призналась, что ежедневно пила по две банки энергетического напитка. Эта привычка держалась годами, особенно усилившись после рождения детей, когда чувство усталости стало почти постоянным спутником.

Позже психиатр объяснил ей, что ее зависимость от энергетиков могла быть связана с СДВГ, который у нее диагностировали ранее. По его словам, Люси использовала эти напитки как источник дофамина — вещества, отвечающего за чувство удовольствия и концентрации внимания. Утром кофеин и сахар резко активизировали ее организм, создавая иллюзию контроля над ситуацией. Чем больше она пила таких напитков, тем сильнее становилась потребность в них.

Узнав о связи между ее привычкой и состоянием печени, Паркер приняла решение: две оставшиеся банки в холодильнике станут ее последними. Она полностью отказалась от энергетиков, и уже через несколько недель результаты повторного обследования показали значительное улучшение. Фибросканирование подтвердило, что изменения в печени были обратимыми — никакого фиброза или серьезных повреждений не было выявлено.

Сейчас Люси призывает других людей задуматься о своих повседневных привычках, особенно если они связаны с регулярным употреблением сладких напитков. По ее мнению, важно проходить обследования, сдавать анализы крови и проверять работу печени.

Ранее британец два года выпивал в день по два литра энергетиков и попал в реанимацию.