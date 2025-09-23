Краснов призвал не нарушить права граждан при рассмотрении нового законопроекта

Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ генпрокурор Игорь Краснов заявил на заседании комитета Совета Федерации, что при рассмотрении законопроекта о внедрении института профессиональных представителей в судах нужно не нарушить права граждан.

Краснов отметил, что логика внедрения института профессиональных представителей понятна. Вместе с тем, по его словам, предусмотрена и возможность участия в защите интересов человека близких родственников, если они обладают необходимыми юридическими знаниями и квалификацией.

«Однако при рассмотрении данного проекта, обсуждении его самое главное не ограничить и не нарушить конституционные права наших людей, наших граждан, в том числе на доступ к правосудию», — сказал генпрокурор в Совете Федерации.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

Ранее генпрокурор РФ заявил о необходимости развивать судебную систему.