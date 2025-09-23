На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пенсионер забил молотком жену, упрекнувшую его в никчемности

В Белгороде осудили 71-летнего мужчину, который 23 раза ударил жену молотком
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Белгороде пожилой мужчина расправился с женой при помощи молотка. О решении суда по этому делу сообщает областная прокуратура.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле этого года между 71-летним местным жителем и его супругой произошел конфликт. Женщина заявила мужу, что он никому не нужен и не сможет устроиться на работу.

Выслушав жену, пенсионер вооружился молотком, который хранился в его комнате, вернулся гостиную и нанес ей более 23 ударов по голове. В тот момент потерпевшая лежала на диване и не смогла оказать мужчине сопротивление. В результате она получила несовместимые с жизнью травмы.

В отношении ее мужа возбудили дело по статье 105 УК РФ. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина жестоко избил бывшую жену в Башкирии, узнав о ее новых отношениях.

