Адвокат создателя «Мистера Сидра» оценил вынесенный приговор

В ближайшее время защита производителя «Мистера Сидра» Анара Гусейнова намерена обжаловать приговор, вынесенный ему за отравление потребителей. Об этом 360.ru рассказал адвокат Вусал Шейдаев, назвав приговор «несправедливым».

Напомним, двум фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» вынесли приговор в восемь и девять лет лишения свободы. Шейдаев, защищающий интересы Анара Гусейнова, получившего девять лет колонии, заявил, что это несправедливо с точки зрения закона, так как при вынесении приговора не учитывалось сотрудничество подсудимого со следствием.

«Он понял, что натворил, и сделал все от себя зависящее, чтобы спасти остальных людей. Предоставил всю информацию, чтобы отследили и изъяли продукцию», — заявил адвокат.

Он также добавил, что виновные в случившемся еще до суда выступили с просьбой предоставить им информацию о пострадавших, чтобы хотя бы частично компенсировать нанесенный ущерб, однако получили отказ.

Массовое отравление людей метанолом в разных регионах России произошло в июне 2023 года. Тогда было установлено, что все они выпили разливной напиток «Мистер сидр», произведенный компанией «Анди» из Самарской области. В результате употребления напитка 50 человек погибли и 66 пострадали. Племянница одной из погибших Виталия, комментируя решение суда в беседе с «Газетой.Ru», заявила, что для семей, которые потеряли близкого человека, недостаточно вынесенного приговора.

