Россиянам объяснили, по каким признакам можно определить некачественный алкоголь

Употребление фальсификатов или суррогатного алкоголя несет угрозу здоровью и жизни. Фальсификаты производятся с грубыми нарушениями технологических регламентов. Распознать подобные напитки можно по внешнему виду бутылки и ряду органолептических признаков, доступных для оценки каждому, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При выборе напитка обращайте внимание и на упаковку: сомнительное качество этикетки, нечеткая печать, отсутствие федеральной специальной марки на импортной продукции являются основанием для отказа от покупки. Сама этикетка должна быть напечатана качественно: шрифт четкий, краска не размазана, все элементы выровнены. Насторожить должны грамматические ошибки, смазанные логотипы или несоответствие дизайна официальному стилю бренда. Обязательно проверьте наличие на этикетке полной информации: наименование производителя и его юридический адрес, дата розлива, срок годности (для отдельных видов продукции), крепость и объем. Продукция сомнительного происхождения часто упакована в тонкое или деформированное стекло, а крышка может сидеть неплотно или не иметь системы защиты от вскрытия», — сказал эксперт.

Прозрачные напитки, такие как водка, джин, должны быть кристально чистыми, без мути, посторонних включений и опалесценций. Содержимое не должно иметь расслоения, маслянистых разводов, неоднородности или хлопьевидного осадка.

«Такие визуальные дефекты с высокой вероятностью указывают на использование непищевого сырья, грубые нарушения в процессе дистилляции и очистки, а также на возможное присутствие опасных примесей, включая сивушные масла в высокой концентрации. Исключение составляют выдержанные коллекционные образцы, где осадок является нормой, но это всегда указано на этикетке», — отметил химик.

У окрашенных напитков — коньяка, виски, бренди — цвет должен быть естественным и однородным. Слишком интенсивный, «плоский» цвет может указывать на чрезмерное использование колера (сахарного красителя), что часто маскирует низкое качество спирта. Насторожить должен и неестественный, химический оттенок, несвойственный классическому напитку.

Качественный алкоголь имеет мягкий спиртовой аромат. Любые резкие, отталкивающие или нехарактерные оттенки в букете должны быть восприняты как тревожный сигнал. Резкий химический запах, напоминающий ацетон, растворитель или антисептик, может косвенно свидетельствовать о наличии метанола. Также должны насторожить оттенки плесени, затхлости или неестественная «парфюмерная» отдушка, маскирующая недостатки продукта.

«При первом глотке рекомендуется не проглатывать сразу напиток, а подержать во рту несколько секунд и оценить ощущения. Чистый алкогольный продукт имеет вкус, соответствующий заявленному типу напитка, без посторонних привкусов. Жгучая горечь, интенсивное жжение на слизистых, химический или вяжущий привкус — прямые указания на высокое содержание сивушных масел, альдегидов и других токсичных примесей. Важно понимать, что метанол на вкус может быть почти неотличим от этанола, что и составляет его главную коварность, поэтому полагаться только на вкус нельзя — необходим комплексный анализ всех признаков», — подчеркнул специалист.

Надежным способом защиты от приобретения фальсифицированного алкоголя остается его приобретение исключительно в торговых объектах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Покупка напитков в неспециализированных точках, через интернет-ресурсы без соответствующих лицензий или «с рук» многократно увеличивает все возможные риски. При возникновении малейших подозрений относительно качества напитка единственным верным решением будет отказаться от его употребления, резюмировал он.

Ранее врач ответил, опасен ли для россиян тренд на экзотический алкоголь.