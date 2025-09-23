В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с курьерской доставкой

Мошенники стали представляться курьерами СДЭК при обзвонах, адаптируя свои легенды под доставку из маркетплейсов или курьерские сервисы. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники используют привычные россиянам ситуации, когда человек ожидает заказ, чтобы вызвать доверие. Основная цель мошенников — получить коды подтверждения из СМС, которые открывают доступ к банковским счетам или порталу «Госуслуги». Немкин отметил, что это не просто мелкие обманы, а риск компрометации персональных данных.

Особую опасность новая схема представляет для пожилых людей, поэтому, по мнению Немкина, важно повышать цифровую и финансовую грамотность граждан и напоминать им о необходимости никогда не сообщать коды СМС посторонним.

Парламентарий подчеркнул, что курьерские службы никогда не запрашивают секретные коды дистанционно, и все проверки происходят только при фактической передаче посылки. Любая просьба продиктовать код по телефону является сигналом мошенничества. Он рекомендовал завершать такие звонки и самостоятельно перезванивать в официальную службу доставки по контактам с сайта.

