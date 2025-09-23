На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали Трампа показать исследования о влиянии парацетамола на заболевание аутизмом

Депутат Леонов: в США должны опубликовать доказательства о вреде парацетамола
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что прием парацетамола беременными женщинами влияет на возникновение аутизма у их детей. Прежде чем вводить ограничение в отношении препарата в России, следует ознакомиться с исследованиями, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Нужно проконсультироваться у специалистов, которые занимаются лечением заболевания. Причины развития аутизма еще не изучены до конца, есть много версий, почему развивается заболевание. Я не могу сказать ничего про парацетамол — его давно применяют в лечении. Безусловно, нужно соблюдать дозировку. И насчет тератогенного эффекта — эффект лекарства на плод, когда он находится в утробе матери. По крайней мере, я не видел таких данных. Видимо, у Трампа есть исследования, но не думаю, что это основная причина», — сказал он.

Леонов призвал опубликовать результаты исследований. По его словам, если эффект влияния на плод будет выявлен, тогда уже и нужно принимать решения.

«Если исследования будут опубликованы, они будут иметь доказательную базу и подтверждаться многоцентровыми исследованиями, то есть в различных странах различными коллективами авторов, то можно задуматься и решения принять. Я думаю, что это лишнее, [вводить ограничения] на прием данного препарата. Более того, препарат проходит клинические испытания, доклинические испытания. Любой парацетамол давно применяется, поэтому все эффекты известны. И в случае, если будет выявлен тератогенный эффект, то это будет прописано в инструкции обязательном порядке, и уже будут предупреждать о том, что при беременности принимать парацетамол опасно. Зная Трампа, его заявления, их очень много. Они разнонаправленные, нужно сначала ознакомиться с исследованием. Желательно, чтобы эти исследования были приданы широкой огласке и обсуждены профессионалами, в том числе и у нас в стране», — сказал он.

До этого газета The Washington Post написала о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена связать прием тайленола (парацетамола) с риском развития аутизма. Позднее сам Трамп заявил, что прием парацетамола при беременности женщин вызывает у их детей аутизм. Президент США призвал не употреблять данный препарат.

Ранее в России оценили, могут ли дети столкнуться с аутизмом из-за парацетамола.

